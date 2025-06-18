Политолог объяснил, почему Ближний Восток стал главной ареной Трампа

Политолог Блохин: Украина не сыграла, и Трамп сделал ставку на Израиль

Пока Киев ждет сигналов от Вашингтона, президент США Дональд Трамп занят совсем другим — Ближний Восток стал его главной ареной, сообщил РИАМО политолог, американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Не до Украины, по крайней мере Трампу. Все его внимание сейчас сконцентрировано на поддержке главного союзника, Израиля, и противостоянии с Ираном. Поэтому на площадке G7 все было ожидаемо. Сам выход США из украинской повестки обусловлен именно этими приоритетами», — пояснил Блохин.

Он отметил, что действия израильского премьера Биньямина Нетаньяху и президента США могли быть скоординированы.

«Если вы помните, Нетаньяху говорил, что операцию готовили около полугода. Вероятно, действия Трампа и Нетаньяху были синхронизированы, чтобы сосредоточиться на Иране», — добавил Блохин.

Политолог пояснил, что для Трампа заявление об Израиле и Иране — не политическая ширма, а реальный стратегический курс.

«Он — самый произраильский президент за всю историю американо-израильских отношений. Даже личный фактор присутствует: его дочь Иванка приняла иудаизм», — напомнил эксперт.