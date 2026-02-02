Политолог объяснил переписку Макрона с Эпштейном желанием войти в элиту

Политолог Сергей Маркелов заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон вел переписку с американским финансистом Джеффри Эпштейном, чтобы попасть в круг влиятельных политиков, сообщает Газета.ru .

Политолог Сергей Маркелов рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон стремился наладить контакт с Джеффри Эпштейном, чтобы войти в число привилегированных политиков. По его словам, во времена, когда Эпштейн был жив и обладал значительными связями, общение с ним считалось престижным.

«Тем более, если тебя пригласили на его остров. Все, кто участвовали в этих ужасах, фактически входили в небольшой круг избранных. Именно поэтому многие никчемные политики, вроде Макрона, стремились завязать контакты с Эпштейном», — пояснил Маркелов.

Эксперт отметил, что Макрон не был сильным и самодостаточным политиком, поэтому искал поддержки у таких людей, как Эпштейн. Маркелов добавил, что солидным политикам не требовалось подтверждение собственной значимости, а те, кто ощущал неуверенность, стремились стать частью окружения Эпштейна.

Ранее министерство юстиций США опубликовало более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна. В документах содержатся фотографии известных личностей, стенограммы заседаний и переписка Эпштейна с западными политиками, среди которых упоминаются Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп.

