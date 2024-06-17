Политолог объяснил несостоятельность швейцарской конференции по Украине

Однако это событие важно с дипломатической точки зрения, ибо не все страны согласились подписывать это коммюнике, в частности страны БРИКС, принявшие участие в этом событии, а также ряд иных стран, например, Саудовская Аравия, Мексика и Словакия.

«Все это и ряд иных фактов, связанных, например, с японским и германским премьерами, доказывает несостоятельность конференции как мероприятия, направленного на выработку мирного варианта прекращения военного конфликта, с точки зрения заявляемых на ней целей», - сказал политолог.

Кроме того, если расценивать этот факт с точки зрения геополитической полярности, то нужно отметить, что сама конференция – это воплощение прозападной однополярной системы. Следовательно, сам факт отказа в участии, отказа от подписания итогового документа – это сигнал для многополярного мира, свидетельствующий о снижении уровня влияния стран Запада.

«Но спорной остается позиция стран, не являющихся членами БРИКС (выступающего сейчас единственно весомой альтернативой Западу), также отказавшихся подписывать коммюнике. Можно сказать, что состав этих стран больше располагает к мнению о том, что они стремятся проводить самостоятельную, во многом отличную от Запада политику, ибо обратное наносит вред им же самим. Следовательно, наличие подобных «нейтральных стран» может стать основой для расширения многополярности», - добавил Булавицкий.