Политолог объяснил, к чему могут привести нарушения конституции на Украине

Систематическое нарушение положений конституции на Украине может привести к усилению репрессивного аппарата, ведь у людей в стране нет даже формальной правовой защиты. Об этом РИАМО сообщил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Во-вторых, такое положение вещей ведет к внутренней дестабилизации и маргинализации украинского общества. В-третьих, к последующей дестабилизации политической системы, что в итоге может привести Украину к утрате собственной государственности.

28 июня на Украине празднуется День конституции. Конституция является основным законом многих государств, прежде всего, республиканского типа, и закрепляет основы государственного строя, на которых выстраивается вся правовая система в целом. Поэтому соблюдение ее положений на практике позволяет проводить оценку государства в целом.

Срок полномочий текущего президента Владимира Зеленского истек еще 21 мая 2024 года, однако он все еще является главой государства. Со стороны действующего киевского режима это объясняется тем, что на данный момент Украина фактически находится в состоянии конфликта.

«Тем не менее, такого основания для пролонгации полномочий президента не предусмотрено действующей конституцией. Это позволяет сказать, что сегодня Зеленский незаконно удерживает власть, фактически ее узурпируя, нарушая тем самым первую главу конституции Украины», — сказал политолог.

Помимо отсутствия выборов президента Украины, в стране повсеместно нарушают конституционные права. В этом можно удостовериться на примере кейса с украинскими беженцами, которых не так давно обязали вернуться на свою родину для мобилизации.

«В данном случае можно сказать о нарушении такого конституционного права, как свобода передвижения. На примере отсутствия судебных разбирательств относительно инцидентов, связанных с дискриминацией людей по идеологическому признаку (ветеранов ВОВ, жертв Дома профсоюзов), можно сказать о нарушении в стране политического плюрализма», — добавил эксперт.

На примере блокировки российских информационных ресурсов на территории Украины можно говорить об отсутствии свободы информации.

«Можно еще долго продолжать этот список, но действительно важным является причина всех нарушений конституции. Ведь все это было начато с того момента, когда Запад стал активно „обкатывать“ Украину, закрывая глаза на многочисленные нарушения украинского законодательства, фактически одобряя государственный переворот в 2014 году», — обозначил Булавицкий.

Это позволяет говорить о том, что текущий киевский режим держится исключительно благодаря воле Запада, ибо Зеленский уже потерял всякие признаки легитимности и правомерности, следовательно, он будет существовать до тех пор, пока будет выполнять функционал, необходимый для Европы и США.