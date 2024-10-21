Наиболее интересным наблюдением прошедшего плебисцита одновременно с президентскими выборами в Молдавии стало противоречие целей и инструментов в борьбе за молдавскую евроинтеграцию, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Неймат Халилов.

Так, по словам политолога, чтобы стать членом Евросоюза, государству необходимо соблюдать определенные критерии, например, ликвидировать коррупцию, соблюдать свободу слова и прессы, иметь открытый и честный политический процесс, в первую очередь, на избирательных участках и при подсчете голосов.

Однако в это же время, выступая за евроинтеграцию и подтверждая ранее выбранный политический курс правительства Молдавии и его бенефициаров в лице ЕС, молдавские чиновники решили пойти против правил вступления в союз.

«Глупо отрицать колоссальные нарушения и вбросы на заграничных участках в пользу Санду и евроинтеграции, которые отрицаются западными СМИ. Подобная ситуация лишний раз показывает кризисное состояние ЕС как политического института», — сказал Халилов.

Кроме балансирующих в рамках статистической погрешности цифр референдума, не смогла набрать 50% в первом туре и стать безоговорочным победителем действующая президент Майя Санду, активно продававшая проект евроинтеграции чуть ли не каждому молдаванину. Ее противником во втором туре станет Александр Стояногло, выступающий за сохранение Молдовы как независимого государства и отстаивающий сохранение взаимовыгодных отношений с Москвой.

«Второй тур обещает быть местом позиционных рокировок и неожиданных коалиций, в первую очередь, со стороны Санду, которая будет искать любого сомневающегося для склонения на свою сторону», — заключил политолог.