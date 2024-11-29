Политолог о размещении оружия США в Азии: ядерной войны не будет

Существует возможность размещения ядерного оружия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе, однако эскалации ядерной войны не будет, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Возможность размещения ядерного оружия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе существует. Правда, кого они собираются пугать, остается большим вопросом. Эскалации ядерной войны не будет. Посмотрите на пример Северной Кореи: ее суверенитет незыблем. Никто не пытается там «играть с огнем». Учения Южной Кореи — это всего лишь демонстрация силы, а не реальная готовность начать войну», – сказал Косоруков.

Он предложил представить, что Соединенные Штаты решили руками южнокорейцев начать войну с Северной Кореей и дополнить ее нанесением ядерных ударов. Что делает Северная Корея? Тут же уничтожает Сеул, Токио, американские базы в регионе и, возможно, даже некоторые города в США. Такой сценарий для США невозможен.

«У Китая есть серьезный ракетно-ядерный потенциал, у Северной Кореи он активно наращивается. То есть их этим не напугать — у них есть средства доставки ядерного оружия до территории Соединенных Штатов. Поддержать своих союзников психологически — ту же Южную Корею, Японию, Австралию — США могут, но на баланс сил это существенно не повлияет», – отметил политолог.

Косоруков пояснил, что Соединенные Штаты боятся ответной реакции. Их базы, что называется, под прицелом. В случае конфронтации нужно понимать: кто будет сдерживать Северную Корею? Никто. Кто сдержит Китай в его стремлении воссоединиться с Тайванем как с мятежной провинцией? Тоже никто. А Третью мировую войну Соединенные Штаты не хотят и, скорее всего, не потянут.

«Представить, что какая-либо из великих держав пойдет на такой шаг, практически невозможно. Это означало бы полное разрушение инфраструктуры, огромные потери населения в первые же часы и, разумеется, ядерную зиму. Это вымирание населения от голода во всех странах мира, включая элиты. Они тоже никуда не денутся: через несколько лет у них закончится продовольствие, электричество и все остальное», – рассказал эксперт.

Он заключил, что поэтому даже сумасшедшие не начнут Третью мировую войну — чувство самосохранения берет верх. Кроме того, решение о начале такого рода конфликта принимает не только президент. Это всегда коллективное решение, и в таких структурах гораздо больше разумных людей, чем сумасшедших.

Среди генералов, политиков и лидеров, которые теоретически могли бы это начать, разумных в разы больше, заключил Косоруков.