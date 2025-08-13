Политолог назвала причины, по которым Трамп готов снизить градус торговой войны
Есть две ключевые причины, по которым президент США Дональд Трамп готов снизить градус торговой войны, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Инна Рудая.
Она напомнила, что Трамп 11 августа подписал указ о продлении на 90 дней отсрочки по повышению пошлин в отношении Китая. Этому предшествовал очередной раунд переговоров между странами, состоявшийся в конце июля в Стокгольме.
«Во-первых, торговый дефицит с Китаем остается значительным, а повышенные пошлины уже негативно отражаются на потребителях. Согласно данным Йельского университета, в среднем американцы платят налог в размере 18,6% на импорт. Это максимальный показатель с 1933 года. По прогнозам Goldman Sachs, к декабрю базовая инфляция может достичь 3,2% при целевом уровне ФРС в 2% (без тарифов показатель составил бы около 2,4%). Рост цен снижает реальную покупательную способность и уровень жизни населения», — заявила Рудая.
Второй фактор — ответные меры Китая в виде нетарифных ограничений на экспорт редкоземельных металлов, добавила эксперт.
«Эти ресурсы имеют стратегическое значение для оборонной промышленности США, включая производство истребителей F-35 и ракет „Томагавк“. Вашингтон рассчитывал на их отмену после майских переговоров в Женеве, однако использованная тогда формулировка о „приостановке или отмене“ ограничений осталась без изменений и в итоговом документе стокгольмских переговоров. Это указывает на готовность Китая обсуждать смягчение мер, сохраняя при этом рычаг давления в случае обострения ситуации», — добавила она.
По словам политолога, продление отсрочки по повышению пошлин отражает стремление Вашингтона не только снизить риски для внутренней экономики, но и добиться смягчения ограничений на экспорт редкоземельных металлов.