Политолог назвала причины, по которым Трамп готов снизить градус торговой войны

Она напомнила, что Трамп 11 августа подписал указ о продлении на 90 дней отсрочки по повышению пошлин в отношении Китая. Этому предшествовал очередной раунд переговоров между странами, состоявшийся в конце июля в Стокгольме.

«Во-первых, торговый дефицит с Китаем остается значительным, а повышенные пошлины уже негативно отражаются на потребителях. Согласно данным Йельского университета, в среднем американцы платят налог в размере 18,6% на импорт. Это максимальный показатель с 1933 года. По прогнозам Goldman Sachs, к декабрю базовая инфляция может достичь 3,2% при целевом уровне ФРС в 2% (без тарифов показатель составил бы около 2,4%). Рост цен снижает реальную покупательную способность и уровень жизни населения», — заявила Рудая.

Второй фактор — ответные меры Китая в виде нетарифных ограничений на экспорт редкоземельных металлов, добавила эксперт.

«Эти ресурсы имеют стратегическое значение для оборонной промышленности США, включая производство истребителей F-35 и ракет „Томагавк“. Вашингтон рассчитывал на их отмену после майских переговоров в Женеве, однако использованная тогда формулировка о „приостановке или отмене“ ограничений осталась без изменений и в итоговом документе стокгольмских переговоров. Это указывает на готовность Китая обсуждать смягчение мер, сохраняя при этом рычаг давления в случае обострения ситуации», — добавила она.

По словам политолога, продление отсрочки по повышению пошлин отражает стремление Вашингтона не только снизить риски для внутренней экономики, но и добиться смягчения ограничений на экспорт редкоземельных металлов.