Политолог назвала формат, который может снизить уровень напряженности в Сирии

Текущее обострение ситуации в Сирии требует поиска механизмов урегулирования конфликта. Астанинский формат может быть рассмотрен как инструмент деэскалации, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Елена Гребенникова.

Ранее в турецком издании Hürriyet писали, что 6 декабря в Катаре состоятся новые переговоры по Сирии в рамках астанинского формата с участием представителей России, Турции и Ирана.

«С 2017 по 2024 год астанинский процесс способствовал снижению уровня напряженности в Сирии. В рамках этого процесса Россия, Иран и Турция работали над мерами укрепления режима прекращения огня между сирийским правительством и вооруженной оппозиции, который вступил в силу в 2016 году, но при этом неоднократно нарушался», — сказала Гребенникова.

Она подчеркнула, что в течение этих лет посредниками и наблюдателями астанинского формата переговоров выступали ООН, США, Иордания, Ливан и Ирак. Ключевым результатом астанинского процесса стал Меморандум о создании зон деэскалации в ряде сирийских провинций, в том числе в Идлибе и некоторых частях провинций Латакия, Алеппо и Хомс.

По словам эксперта, неоднократно обсуждалась гуманитарная ситуация в Сирии и меры по ее улучшению. Однако предпринятых мер не было достаточно для того, чтобы ситуация не накалилась вновь: сирийский конфликт частично заморозили, но не разрешили. Для России и Ирана поддержка сирийского правительства — стратегическая необходимость. Сирия — форпост России на Ближнем Востоке, благодаря которому Москва решает многие политико-экономические задачи.

«Что касается Турции, то здесь все сложнее. В сирийском конфликте Турция оказывала поддержку противникам официального правительства Сирии и сейчас вполне может быть причастна к текущей эскалации», — отметила политолог.

В ближайшей перспективе стоит ожидать новых обсуждений в формате астанинского процесса, но далеко не факт, что они приведут к быстрому результату, заключила Гребенникова.