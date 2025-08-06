Политолог назвал визит Уиткоффа частью политической тактики президента США

Спецпосланник США Стивен Уиткофф 6 августа прибыл в Москву для переговоров с российским руководством на фоне истекающего ультиматума президента США Дональда Трампа по санкциям, сообщило Общественное Телевидение России .

Стивен Уиткофф, спецпосланник США, прилетел в Москву утром 6 августа. Его самолет приземлился во «Внуково» около 7:00. Первой встречей Уиткоффа стала беседа с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, после чего он направился на переговоры с высшим руководством России.

Визит Уиткоффа состоялся за два дня до истечения ультиматума, который Дональд Трамп выдвинул России в июле. Президент США пригрозил ввести новые жесткие санкции и 100-процентные пошлины на российскую нефть, если не будет прогресса по урегулированию ситуации на Украине. В Кремле подчеркнули, что Россия выработала иммунитет к санкциям и считает ультиматумы неприемлемыми.

Политический советник Сергей Маркелов отметил, что отправка Уиткоффа — часть политической тактики Трампа, основанной на сочетании давления и переговоров. По его словам, Трамп часто использует эмоциональные заявления, которые не всегда приводят к реальным действиям. Маркелов предположил, что по итогам переговоров могут быть достигнуты договоренности по обмену пленными, однако основная информация останется закрытой.

Эксперт добавил, что Трамп опасается резкой реакции России и, вероятно, изменит риторику после визита Уиткоффа. Маркелов подчеркнул, что итоговые решения могут быть неожиданными даже для американской стороны, а публично будет озвучена лишь малая часть достигнутых договоренностей.