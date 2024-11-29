Политолог назвал способ остановить Запад

Политолог Юрий Баранчик заявил, что единственный способ остановить американцев и британцев — это предпринять ряд действий и задать новые уровни эскалации.

«Запад сам не откатит, они наоборот идут максимально на эскалацию. Я думаю, что мы должны предпринять некоторые действия и подняться по лестнице эскалации вверх задать самим новые уровни эскалации, только это может остановить американцев и британцев», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, в данный момент Запад воспринимает ситуацию, что Россия отступила и не может повысить уровень напряженности.

Эксперт призвал обратить внимание, что сначала они начали с поставок касок и автоматов, затем перешли к танкам и F-16, после чего замедлили поставки, поскольку РФ начала атаковать аэродромы, демонстрируя наличие у страны вооружения, которое при необходимости может поразить F-16 даже на территории Румынии или Польши.

Теперь обсуждается возможность того, что они готовы отправить ракеты средней дальности и ввести войска НАТО на Украину под предлогом миротворческой миссии, заключил Баранчик.