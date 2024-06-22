Политолог назвал события на Украине неусвоенным уроком Запада

События на Украине, возрождение на ее территории неонацизма — это урок, который не был усвоен Западом, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

«22 июня — это одна самых важных дат для нашей страны, ибо в этот день в 1941 году Германия без всякого объявления войны вторглась на территорию СССР, начав тем самым один из самых кровавых военных конфликтов в истории — Великую Отечественную войну», — сказал Булавицкий.

Война была закончена благодаря беспрецедентному подвигу советских граждан и солдат. Однако сегодня информационное противостояние Запада сфокусировано на изменении исторической правды относительно вклада СССР в победу над нацизмом.

«События на Украине в очередной раз показали необходимость своевременного реагирования даже на потенциальные военные угрозы, возникающие в сфере территориальных интересов РФ», — добавил эксперт.

Значимость этой даты подчеркивают акции, проходящие на протяжении всего года, одной из них является «Свеча памяти». Кроме этой акции, на региональном и муниципальном уровнях проходят различные открытые уроки, мероприятия, неизменно направленные на сохранение памяти об этой поистине скорбной дате.