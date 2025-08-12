Политолог назвал причину, зачем ЕС хочет участие Зеленского в переговорах на Аляске

Политолог Сергей Маркелов заявил, что за последние несколько десятилетий Евросоюз потерял статус важного геополитического игрока, но сейчас надеется вернуть его с помощью Украины, передает «Газета. Ru».

«С приходом к власти президента Трампа стало понятно, что США больше ЕС поддерживать не собираются, отныне Вашингтон делает только то, что поможет реализовать формулу „сделаем Америку снова великой“. Поэтому сейчас Евросоюз упорно делает хорошую мину при плохой игре и пытается вернуться в качестве сильного игрока, помогая Украине», — пояснил политолог.

По мнению Маркелова, европейские лидеры выбрали единственный возможный для себя вариант остаться в «большой игре США и России» — поддержать президента Украины.

На сайте Еврокомиссии появилось заявление, подписанное 26 странами ЕС, о поддержке Украины. Подписавшиеся лидеры приветствовали усилия Трампа по прекращению российско-украинского конфликта, но подчеркнули, что при заключении сделок необходимо учитывать мнение украинской и европейской сторон.