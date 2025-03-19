Политолог назвал главную цель Трампа в разрешении украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп планирует отказаться от дальнейшей поддержки Украины. При этом ему важно, чтобы Америка не ударила в грязь лицом, заявил научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин.

В ходе круглого стола о текущем состоянии российско-американских отношений политолог предположил, что у Трампа одна цель — сбросить Украину со своих плеч. Для него это не приоритетное направление.

«Но он хочет сделать это так, чтобы это не выглядело как поражение. Вот в этом интерес Трампа. Я думаю, что российская сторона делает правильно, подыгрывая Трампу», — заявил Тренин.

По его словам, во время телефонной беседы президента США и российского лидера Владимира Путина, которая состоялась 18 марта, Россия была в сильной позиции. Страна привела весомые аргументы, которые Трамп воспринял.

Тренин добавил, что президент России сумел объяснить американскому коллеге, почему взаимодействие США и РФ выгодно обеим сторонам.