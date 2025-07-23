Политолог Михаил Павлив заявил о том, что сговор украинской элиты против Владимира Зеленского уже готов, сообщает «Царьград» .

«Фамилии всем должны быть знакомы: Сергей Левочкин, Петр Порошенко*, Дмитрий Фирташ и Виталий Кличко. К ним также присоединился гендиректор украинской инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала. Это неудивительно, ведь антикоррупционные органы, за разгром которых взялся Зеленский, были построены как раз западными глобалистами с целью контролировать украинскую элиту через коррупцию», — прокомментировал политолог.

Эксперт предположил, что многое в этой истории будет зависеть от сентября. По задумке США, именно в этот месяц ситуация с урегулированием украинского кризиса должна сдвинуться, а встреча в Стамбуле станет своеобразной подготовкой к этому.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.