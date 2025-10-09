Политолог назвал бессмысленной резолюцию ЕС о поражении самолетов РФ

Европейский парламент утвердил резолюцию, в которой содержится призыв к государствам Евросоюза уничтожать российские воздушные суда, вторгающиеся в их воздушное пространство. Данная резолюция носит рекомендательный характер. В разговоре с Общественной Службой Новостей политолог Александр Дудчак заявил, что принятый документ не имеет никакого смысла.

Специалисты подчеркивают, что данная резолюция не имеет обязательной юридической силы и носит лишь рекомендательный характер. По словам Дудчака, реальной необходимости в этой резолюции Европейского парламента нет.

Если воздушный объект, вызывающий опасения у систем ПВО, не реагирует на запросы и нарушает границы воздушного пространства другого государства, то существуют регламенты, протоколы и другие нормативные документы, регулирующие действия противовоздушной обороны.

Не исключено, что европейские политики, напротив, стремятся к деэскалации и сигнализируют о том, что намерены перехватывать лишь те объекты, которые вторгаются в воздушное пространство стран-членов Европейского союза, но не будут этого делать над территорией Украины.

«Приняли европарламентарии указанную резолюцию, и молодцы. Молодцы, что указали, где именно они собираются сбивать», — сказал политолог.

