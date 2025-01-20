Политолог назвал 2 важных условия для улучшения отношений между РФ и США

Для того чтобы отношения между Россией и Америкой начали улучшаться, нужно выполнение по меньшей мере двух условий, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Сам по себе приход к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа не может автоматически отразиться на американо-российских отношениях. Для того чтобы наши отношения начали улучшаться, необходимы как минимум два условия. Эти условия — самые актуальные задачи, которые стоят сейчас перед новой американской администрацией: смена элит в США и изменение господствующей идеологической повестки», — сказал Сипров.

Он напомнил, что в ходе своего прошлого президентства Трамп так и не смог решить эти задачи. По сути у власти остались глобалисты.

«Для глобалистов Россия была и остается „костью в горле“, поскольку она стала последним рубежом на пути к внедрению их так называемой „новой нормальности“. Россия и русский народ этот рубеж смогли удержать. Если бы он был сломлен, возможно, Трамп и не выиграл бы свои выборы», — отметил политолог.

Сипров уточнил, что запрос на нормализацию отношений между странами существует. Однако скорость этого процесса зависит от того, как быстро Трамп сможет «осушить вашингтонское болото».

«У России и у тех сил в США, чьим фронтменом является Дональд Трамп, есть общий враг — его принято называть „глубинным государством“. Полагаю, что это прекрасно понимают и в Кремле. Вполне возможно, что на неформальных переговорах Путин и Трамп будут обсуждать, что им делать с этим самым „глубинным государством“», — предположил эксперт.

Он заключил, что база для таких неформальных разговоров, для «сверки часов», безусловно, существует. Она надежная и твердая, и ее основа — это совпадение ценностных позиций. И Владимир Путин, и Дональд Трамп являются приверженцами традиционных ценностей. Именно это может стать самым надежным фундаментом для будущих договоренностей.