Политолог Науменко оценила реакцию США на визит Путина во Вьетнам
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США негативно отнеслись к визиту президента России Владимира Путина во Вьетнам, сообщила РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Алина Науменко.
20 июня состоялся официальный визит президента России Владимира Путина во Вьетнам, где прошли переговоры стратегической важности.
«Неудивительно, что в ходе своего „Азиатского турне“ Путин посетил Вьетнам. Современные двусторонние отношения между Россией и Вьетнамом можно охарактеризовать как дружественное сотрудничество. Обе страны поддерживают партнерство в различных областях, среди которых лидируют вопросы экономики и обороны. Как правило, Россия и Вьетнам взаимодействуют в рамках международных структур, среди которых ООН, АТЭС и АСЕАН», — сказала Науменко.
По словам политолога, США в свою очередь отрицательно отнеслись к визиту Путина во Вьетнам.
«Напомню, что США оказали значительное влияние во время Вьетнамской войны, которая продолжалась с 1955 по 1975 год. США вступили в войну на стороне Южного Вьетнама против Северного Вьетнама и формирований „Вьетконг“. В результате войны были разрушены огромные территории, погибли тысячи людей, в том числе много мирных жителей. В итоге Вьетнам был объединен под руководством Коммунистической партии, что привело к большим изменениям в стране», — объяснил эксперт.
Визит президента России сопровождался постоянным вниманием со стороны официальных лиц и населения Вьетнама. В ходе встречи лидеры стран приняли совместное заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений», также было подписано более 10 документов в различных сферах.
«Помимо этого, стало известно, что страны переходят на национальные валюты при расчетах, что говорит о серьезности двустороннего партнерства. Считаю, что Вьетнам является одним из приоритетных партнеров для России, особенно в свете формирования многополярного мирового порядка», — заключила политолог.