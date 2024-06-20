Политолог Науменко оценила реакцию США на визит Путина во Вьетнам

20 июня состоялся официальный визит президента России Владимира Путина во Вьетнам, где прошли переговоры стратегической важности.

«Неудивительно, что в ходе своего „Азиатского турне“ Путин посетил Вьетнам. Современные двусторонние отношения между Россией и Вьетнамом можно охарактеризовать как дружественное сотрудничество. Обе страны поддерживают партнерство в различных областях, среди которых лидируют вопросы экономики и обороны. Как правило, Россия и Вьетнам взаимодействуют в рамках международных структур, среди которых ООН, АТЭС и АСЕАН», — сказала Науменко.

По словам политолога, США в свою очередь отрицательно отнеслись к визиту Путина во Вьетнам.

«Напомню, что США оказали значительное влияние во время Вьетнамской войны, которая продолжалась с 1955 по 1975 год. США вступили в войну на стороне Южного Вьетнама против Северного Вьетнама и формирований „Вьетконг“. В результате войны были разрушены огромные территории, погибли тысячи людей, в том числе много мирных жителей. В итоге Вьетнам был объединен под руководством Коммунистической партии, что привело к большим изменениям в стране», — объяснил эксперт.

Визит президента России сопровождался постоянным вниманием со стороны официальных лиц и населения Вьетнама. В ходе встречи лидеры стран приняли совместное заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений», также было подписано более 10 документов в различных сферах.

«Помимо этого, стало известно, что страны переходят на национальные валюты при расчетах, что говорит о серьезности двустороннего партнерства. Считаю, что Вьетнам является одним из приоритетных партнеров для России, особенно в свете формирования многополярного мирового порядка», — заключила политолог.