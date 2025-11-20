Политолог Миронов: за аренду Донбасса должна платить не Россия, а Украина

Если брать исторический аспект, то это Украина должна была платить арендную плату России за русские земли Крыма, Донбасса и Новороссии все годы своей независимости. Ведь именно по допущению большевиков и позже советских чиновников эти землю вдруг объявили украинскими и стали украинизировать. Поэтому исторических предпосылок к данному странному плану американского лидера Дональда Трампа нет. Об этом сообщил РИАМО кандидат исторических наук, политолог Григорий Миронов.

По словам политолога, американцы продолжают шокировать мировую общественность очередными предложениями по мирному плану на Украине. Ранее стало известно, что по предлагаемой Трампом инициативе Россия будет платить аренду Украине за фактический контроль над Донбассом.

«Видимо, американцы очень озаботились тем, кто будет восстанавливать Украину после окончания боевых действий. Ни одна из стран Европы этого делать не захочет, как и американские налогоплательщики. Остается либо выбивать деньги у России, либо в ответ за восстановление украинской инфраструктуры предоставлять другим странам украинские территории. Сами американцы в ответ за помощь хотят добывать на Украине ресурсы», — сказал Миронов.

Политолог назвал эту ситуацию нонсенсом. По его словам, сами же европейцы и американцы вынудили Киев на боевые действия против России, а теперь, получается, сами же не хотят этой Украине помогать ее восстанавливать.

«Более того — руками Запада Украина потеряла не только свою инфраструктуру и территорию, но и миллионы граждан, которые либо погибли во время нахождения в ВСУ, либо выехали за границу и уже вряд ли вернуться. Вот он — красноречивый итог политики киевского руководства и русофобии — украинский народ использовали, бросили и «кинули», — заключил эксперт.