«Для Шольца это возможность заработать политические очки накануне выборов. Мирный план будет разрабатываться не в Берлине, а в Вашингтоне и Москве — это уже всем очевидно. Для Украины сигналы ускоряются, и те скромные ресурсы, которые у них есть, они могут попытаться использовать для стабилизации линии фронта, чтобы на этой основе начать обсуждение с Россией какого-то плана прекращения огня и, возможно, даже примирения сторон. Но пока у них это не выходит, потому что мы успешно продвигаемся вперед», — сказал Косоруков.

Он добавил, что Шольц на уровне европейских стран НАТО может попытаться обсудить этот план, предварительно согласовав его с Вашингтоном. Возможно, Украина что-то из этого плана одобрит, но на данный момент это выглядит как крайне неперспективная инициатива — до реализации таких идей еще далеко.

«У него просто нет возможности перехватить инициативу мирного урегулирования, так как такого плана попросту нет. Идет открытая военная конфронтация, Германия перевооружается, как и другие европейские страны НАТО. О каком мире можно говорить, если США и их союзники налаживают производство вооружений и будут готовы через, условно, три года возобновить конфликт на Украине с удвоенной силой?» — отметил политолог.

Косоруков указал на то, что Россия тоже к этому готовится. Мирный план должен начинаться с того, что США начинают прямой диалог с Россией и отменяют незаконные санкции.

«Заявление Шольца вряд ли смягчит горечь поражения СДПГ на региональных выборах в Германии. Опять же, без участия России это невозможно. К тому же сама Германия перед началом широкомасштабных переговоров с Россией должна, вероятно, озвучить идею отмены санкций и ограничений в отношении России. Без этого не обойтись: расследование атак на „Северные потоки“, снятие ограничений с российских граждан и организаций, прекращение финансирования ВСУ — все эти действия были бы восприняты в России положительно», — разъяснил эксперт.

Он уточнил, что должно прийти понимание, что необходимо переосмыслить десятилетие конфронтации и начать восстанавливать проекты в сферах энергетики, транспорта, связи, образования, науки и культуры, которые ранее существовали между Россией и Германией.

«Инициатива Шольца без участия России — это просто сотрясание воздуха. Россию пока никто не приглашает. Напомню, что часть российской территории, Курская область, до сих пор находится под украинской оккупацией. Какие могут быть переговоры, когда наша территория под зарубежным контролем?» — заключил политолог.