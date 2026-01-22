Политолог Михайлов заявил, что Трамп не считает Макрона достойным партнером

Президент США Дональд Трамп 20 января опубликовал в соцсети X личную переписку с президентом Франции Эммануэлем Макроном и резко высказался о нем после отказа Франции вступить в «Совет мира» по Газе, сообщает Общественное Телевидение России .

Попытка наладить диалог между США и Францией завершилась публичным конфликтом. Дональд Трамп опубликовал скриншот личной переписки с Эммануэлем Макроном, в которой французский лидер поддержал политику США по Ирану и Сирии, но выразил недоумение по поводу судьбы Гренландии и предложил пригласить Россию на переговоры G7 после Давоса.

Трамп отверг идею Макрона о встрече G7 и резко отреагировал на отказ Франции вступить в «Совет мира» по Газе.

«Он так сказал? Ну, его там никто не хочет, поскольку он скоро уйдет со своего поста», — заявил президент США.

После этого Макрон покинул Давос без встречи с Трампом, а Франция запросила проведение учений НАТО в Гренландии.

По мнению экспертов, публикация личной переписки была направлена на то, чтобы унизить Макрона. Политолог Евгений Михайлов отметил, что Трамп не считает французского лидера достойным партнером и не приемлет отказов. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров также предположил, что Трамп обиделся на Макрона из-за его позиции по Гренландии. Эксперты считают, что Трамп использует соцсети для давления на оппонентов и не видит в Европе сильного партнера.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.