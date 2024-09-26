В каком-то смысле кандидат в президенты США Дональд Трамп прав: Украины, какой она была раньше, фактически уже не существует. Государство полностью подконтрольно Западу и зависит от финансирования партнеров, сообщил РИАМО политолог Евгений Михайлов.

«Конечно, Украина пока существует, ее поддерживают США и союзники Америки. Однако, в каком-то смысле он прав: государство, каким оно было, фактически уже не существует, так как полностью подконтрольно западным акторам и зависит от финансирования западных партнеров», — сказал Михайлов.

Он добавил, что все активы Украины проданы вперед, и деньги, которые вливаются в страну, это фактически займы. Соответственно, будущее Украины остается неопределенным.

«При этом, надо понимать, что само заявление Трампа прозвучало в рамках его избирательной кампании, и Трамп таким образом старается привлечь голоса тех, кто выступает против поддержки Украины», — пояснил политолог.