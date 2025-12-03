Политолог Мазин: Трамп может передать ответственность ЕС за решение по Украине
Американский президент Дональд Трамп возможно откажется от дальнейших попыток мирного решения украинского кризиса, передав ответственность за ситуацию европейским государствам. Такое мнение высказал политолог ИМЭМО РАН, экс-дипломат Виктор Мизин, отметив, что американское руководство рассматривает несколько различных стратегий дальнейшего поведения, сообщает NEWS.ru.
Мизин выделил три возможных направления действий Трампа. Во-первых, введение новых ограничительных мер в отношении России, что кажется ему маловероятным. Во-вторых, повторное, но на этот раз более решительное давление на украинского лидера Владимира Зеленского, аналогично тому, что наблюдалось в феврале. И, в-третьих, Трамп может потерять интерес к посредничеству и прекратить участие в урегулировании конфликта, оставив решение украинского вопроса на усмотрение европейских стран.
Политолог подчеркнул, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, вероятность продолжения диалога между Москвой и Вашингтоном сохраняется. По мнению эксперта, новая встреча представителей сторон может состояться в течение ближайших нескольких месяцев.
Несмотря на заявления помощника президента РФ Юрия Ушакова о продуктивности прошедших переговоров с США, которые состоялись в Кремле 2 декабря, западные аналитики как правило оценивают их результаты как незначительные. В то же время Россия надеется, что ее достижения в зоне конфликта повлияют на ход переговоров, что делает изменение ее позиции невозможным.
Ранее Юрий Ушаков сообщал, что переговоры российского президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером были плодотворными и конструктивными.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.