Откровенно провокационные и хамские заявления американского лидера Дональда Трампа о российском президенте Владимире Путине свидетельствуют о крайне низкой вовлеченности первого в ситуацию на Украине. Очевидно, американское руководство перестало отслеживать ситуацию на фронте, и принимает решения основываясь только на крайне однобоких и неоднозначных высказываниях своих партнеров. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков.

По словам эксперта, только этим можно объяснить то, что в заявлении американского президента не прозвучало ничего о непрекращающихся налетах украинских БПЛА, которые имеют собой только одну цель – уничтожать мирное население и гражданскую инфраструктуру, создавая панику в российском приграничье.

«Почему-то Трамп ничего не говорит о погибших российских мирных жителях, о тех, кто остался без крова в результате террористических атак. Зато Трамп переживает о том, что были нанесены точечные удары по украинским вооруженным силам, которые сейчас больше напоминают террористов, нежели профессиональных военнослужащих», – отметил Матюшенков.

Политолог добавил, что Вашингтону пора понять, что настоящий сумасшедший сейчас находится в Киеве.

«Зеленский, как кровожадный маньяк, отдает бессмысленные приказы об атаках БПЛА российских регионов, каждый день ради удовлетворения амбиций руководства киевского режима гибнут сотни украинских солдат», - отметил эксперт.

Также политолог уверен, что заявления мировых лидеров, которые высказывают свою псевдо-озабоченность ходом конфликта на Украине на самом деле способствуют лишь его эскалации.

«Зеленский начинает верить, что его по-прежнему поддерживают на Западе, а значит, он может продолжать совершать террористические акты на территории России. Действия Трампа напоминают попытку потушить горящий костер бензином. Последний, от его действий, разгорается еще больше. Американскому лидеру действительно стоит задуматься, кто же по-настоящему сумасшедший в этой ситуации?» – заключил Матюшенков.