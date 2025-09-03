Политолог Матюшенков: Азербайджан оказался в геополитической ловушке

Несмотря на теоретическое сближение с Индией в энергетической и военно-технической областях, Азербайджан оказался в геополитической ловушке: с одной стороны, у него есть интересы, связанные с Пакистаном, с другой — Индия, как ключевой игрок в ШОС, не может позволить себе поддерживать заявку на вступление государства, которое является союзником ее врага. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков.

Ранее Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС, несмотря на стратегическое партнерство с Баку.

С момента обретения независимости в 1947 году Индия и Пакистан ведут активные и болезненные споры, ключевым из которых является конфликт вокруг Кашмира. Для Индии любое усиление позиций Пакистана, особенно в стратегически важной ШОС, воспринимается как угроза. И вот здесь Азербайджан, который активно укрепляет отношения с Пакистаном, попадает в красную зону для Нью-Дели.

Азербайджан в последние годы значительно углубил связи с Исламабадом. В 2023 году было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого обсуждаются поставки нефти и военно-техническое сотрудничество. Для Индии это является ключевым сигналом: растущее влияние Пакистана может усилить его влияние в регионе, что в свою очередь поставит под угрозу позиции страны.

«Ключевым аспектом является также позиция Азербайджана по кашмирскому вопросу. С момента обретения независимости Баку активно поддерживает Пакистан в вопросах, касающихся территориальной целостности, включая кашмирский вопрос. Индия, которая считает этот вопрос основой своей национальной безопасности, не может оставить без внимания пропакистанские настроения Азербайджана», — сказал политолог.

По словам эксперта, решение Индии в значительной степени связано с ее стратегическим курсом, направленным на поддержание регионального баланса в Южной Азии и предотвращение расширения влияния Пакистана. В то время как Китай, поддерживающий вступление Азербайджана в организацию, и Россия, склонная к расширению ШОС, пытаются преодолеть геополитические трения между Индией и Пакистаном.

«Азербайджан, несмотря на свои победы в Карабахе и стратегическую важность для Индии, теперь столкнется с реальностью: в большой геополитической игре важен не только энергоресурсный потенциал, но и умение выбирать союзников и противников», — добавил Матюшенков.