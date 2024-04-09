Политолог Малинин: военные из НАТО не поспособствуют урегулированию конфликта на Украине

Ранее стало известно, что страны НАТО приняли решение о создании миссии альянса на Украине.

По мнению политолога, страны НАТО совершают хоть и формальный, но вызывающий шаг к эскалации украинского конфликта. Формальный он потому, что на Украине и так есть военные советники, разведчики и наемники.

«Но „институализация“ нахождения НАТОвских военных на Украине, пусть и не контингента, никак не способствует мирному урегулированию. По всей видимости, альянс посылает сигнал, мол, если наши войска и дальше продолжат активно наступать, то за созданием миссии может последовать и контингент войск», — сказал Малинин.

Эксперт добавил, что в этой связи возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, готовы ли военные НАТО к прямому и «официальному» столкновению с армией РФ?

«До недавнего времени казалось, что третья мировая война или нечто похожее не нужно никому. Нам — точно, потому что не в этом цель наших действий на Украине. Во-вторых, оценят ли создание такой миссии и потенциальный контингент войск европейские граждане? Насколько они поддержат расширение конфликта до непредсказуемых масштабов из-за Украины?» — добавил политолог.

Эксперт уверен, что несмотря на эту новость, со стороны России ничего не изменится, и этот акт устрашения Запада останется проигнорированным.

«В свете этих событий консультант Госдепа США Люттвак заявил, что глупо находиться в иллюзии, что „апокалиптического оружия достаточно для поддержания мира“. Если он намекает на какое-либо принуждение России к миру конвенциональными методами ведения войны в прямых столкновениях, то боюсь, что это тоже глупость — полагать, что такие действия приведут к миру», — заключил Малинин.