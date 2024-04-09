Политолог Малинин: военные из НАТО не поспособствуют урегулированию конфликта на Украине
Военные из стран НАТО не поспособствуют урегулированию конфликта на Украине, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин.
Ранее стало известно, что страны НАТО приняли решение о создании миссии альянса на Украине.
По мнению политолога, страны НАТО совершают хоть и формальный, но вызывающий шаг к эскалации украинского конфликта. Формальный он потому, что на Украине и так есть военные советники, разведчики и наемники.
«Но „институализация“ нахождения НАТОвских военных на Украине, пусть и не контингента, никак не способствует мирному урегулированию. По всей видимости, альянс посылает сигнал, мол, если наши войска и дальше продолжат активно наступать, то за созданием миссии может последовать и контингент войск», — сказал Малинин.
Эксперт добавил, что в этой связи возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, готовы ли военные НАТО к прямому и «официальному» столкновению с армией РФ?
«До недавнего времени казалось, что третья мировая война или нечто похожее не нужно никому. Нам — точно, потому что не в этом цель наших действий на Украине. Во-вторых, оценят ли создание такой миссии и потенциальный контингент войск европейские граждане? Насколько они поддержат расширение конфликта до непредсказуемых масштабов из-за Украины?» — добавил политолог.
Эксперт уверен, что несмотря на эту новость, со стороны России ничего не изменится, и этот акт устрашения Запада останется проигнорированным.
«В свете этих событий консультант Госдепа США Люттвак заявил, что глупо находиться в иллюзии, что „апокалиптического оружия достаточно для поддержания мира“. Если он намекает на какое-либо принуждение России к миру конвенциональными методами ведения войны в прямых столкновениях, то боюсь, что это тоже глупость — полагать, что такие действия приведут к миру», — заключил Малинин.