Политолог Кузнецов: взрывы в Ливане меняют представление мира о безопасности

Уникальность подготовки взрывов в Ливане заключается в использовании промпроизводства для проведения операции. Такое ранее не встречалось, так как обычно эти операции готовились вручную, индивидуально под конкретный запрос и объект, сообщил политолог, руководитель экспертного совета Экспертного института социологических исследований (ЭИСИ), автор Telegram-канала «Глебсмит» Глеб Кузнецов.

Он напомнил, что израильский «Моссад» проводил много подобных операций с использованием телефонов, когда в мире еще не было мобильных. В 1960–1970 годы агенты начиняли телефонные аппараты взрывчаткой. Такие операции были единичными.

«Когда подозреваемый в терроризме поднимал трубку и начинал разговор, на другом конце линии давали команду на взрыв», — добавил политолог в интервью Lenta.ru.

Он назвал мировой сенсацией изготовление на предприятии промышленным способом тысяч, а может, десятков тысяч устройств, в которых встроена функция подрыва.

По мнению эксперта, завод по изготовлению смертельно опасной аппаратуры не мог работать только на производство 5 тыс. пейджеров и 100 радиостанций. На нем производили гораздо больше гаджетов, и никто не знает, сколько из них начинены взрывчаткой.

«Это заставляет волноваться за будущее нашей цивилизации. Ведь если подобные заводы существуют, кто может поручиться, что наши устройства не были изготовлены там же?» — сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что в системе безопасности мира из-за таких устройств обнаружилась огромная дыра. Ведь люди с опасными гаджетами летали в самолетах, проходили в посольства и т. д., а рамки безопасности их не замечали.

17 сентября в Ливане произошел массовый взрыв пейджеров и других электронных устройств. Погибли 20 человек, ранены около 4,5 тыс.