Политолог Кузменкин рассказал о важности взаимодействия между регионами и федерацией

В начале весны президент РФ Владимир Путин начал проводить серию традиционных встреч с главами регионов.

Традиционно политики рассказывают о своих достижениях за прошедший губернаторский срок, не забывая попросить поддержки президента в реализации планируемых в будущем проектов.

«Специфика данных встреч заключается в том, что главы регионов делают акцент на социально-экономической тематике, темпах роста экономики, поддержки населения», - сказал политолог.

В последнее время прослеживается тенденция докладывать президенту о многофакторной поддержке участников СВО.

«Очевидно, что в текущих реалиях тот, кто может не только достойно руководить регионом, но и уделять достаточное внимание бойцам СВО и их семьям в социально-материальном плане, сможет эффективнее справляться с проблемами региона», - добавил эксперт.