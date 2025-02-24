Политолог Кривешко рассказала, что будет с Германией после выборов

Успех Фридриха Мерца на выборах сопровождается множеством вызовов, поскольку в поисках партнеров для создания коалиции ему скорее всего предстоит объединиться со «старичками» — СдПГ и «Зелеными», которые входили в состав прошлого правительства. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко.

Постоянное сотрудничество ХДС/ХСС с правой «Альтернативой для Германии», которая заняла второе место и стала абсолютным лидером на востоке Германии, вряд ли возможно. Во-первых, из-за личных противоречий между партийными лидерами; во-вторых, из-за их полярных идеологических воззрений. Однако точечное сотрудничество между двумя главными силами нового правительства все же возможно: яркий пример — взаимодействие по голосованию за недавнюю миграционную инициативу, из-за которой мигранты не голосовали за ХДС/ХСС и АдГ.

Примечательно, что за правую АдГ и левый «Союз Сары Вагенкнехт», проголосовала преимущественно молодежь. Это может быть связано с тем, что партии выступают против милитаризации партийных повесток, что созвучно интересам молодежи; а также используют, особенно АдГ, молодежные платформы вроде TikTok в целях агитации и пропаганды.

«Что будет с Германией дальше, зависит от того, насколько категорично новое правительство сможет подойти к пересмотру основ внутренней политики», - сказала политолог.

Благодаря успеху АдГ у Германии появился шанс на улучшение отношений с Россией. Однако надо держать в голове тот факт, что усилению правых сил, которые выступают за диалог с Россией, ХДС/ХСС будет всячески препятствовать.

«Да и сам Фридрих Мерц периодически позволяет себе высказываться в русофобском ключе. Так что какого-либо потепления в российско-германских отношениях ждать в ближайшее время не стоит. В долгосрочной перспективе, однако же, такой потенциал имеется. Тем не менее, один из ключевых политических вопросов в повестке дня в Германии — это не отношения с Россией, а внутриполитический кризис и поляризация общества», - заключила эксперт.