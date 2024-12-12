12 декабря отмечается День Конституции РФ — один из главных государственных праздников страны, который ежегодно напоминает о важности основного закона для общества и государства, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Коваленко.

«В 2020 году были внесены значимые изменения в Конституцию РФ, которые стали результатом общенационального обсуждения и голосования. Поправки направлены на укрепление суверенитета страны, защиту традиционных ценностей и улучшение социальной политики», — сказал Коваленко.

Он подчеркнул, что одним из важнейших направлений поправок стало усиление социальных гарантий: обязанность государства индексировать пенсии; обеспечивать уровень МРОТ не ниже прожиточного минимума; обозначение в качестве приоритетной задачи защиты прав семьи, материнства и детства, ряд других поправок. Закрепление их в основном законе страны свидетельствует об усилении социальной ответственности власти перед гражданами.

По словам политолога, поправками 2020 года было установлено, что решения международных органов могут применяться на территории России только в том случае, если они не противоречат Конституции РФ. Это подчеркивает стремление государства к независимости в принятии политических и управленческих решений, а также к защите национальных интересов.

«Особенно актуальной данная поправка оказалась в условиях современных глобальных вызовов, международной напряженности и внешнего давления, с которым Россия сталкивается сегодня», — заключил Коваленко.