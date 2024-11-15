Главный план Владимира Зеленского — это полный развал Украины, к чему президент планомерно и ведет свою страну, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория», член Общественной палаты Московской области Кирилл Котов.

Ранее Зеленский анонсировал внутренний «план стойкости» из десяти пунктов.

Котов отметил, что сегодня у Зеленского нет других вариантов удержания внимания аудитории, кроме как чуть ли не ежедневное предложение новых планов урегулирования российско-украинского конфликта.

«„Просроченный президент“ изрядно надоел своими выходками как зарубежным кураторам, так и собственным гражданам. Украина проигрывает по всем фронтам: как на поле боя, так и в экономической и политической плоскостях. Люди это видят, и такой порядок вещей вызывает у них обоснованное недовольство. Именно поэтому Зеленскому и его команде постоянно приходится придумывать новые спасительные „планы“ или стратегии выхода из ситуации. Однако все прекрасно понимают, что все озвученное Офисом президента Украины — полный бред», — обозначил Котов.

Уровень разочарования в украинском обществе крайне высокий, социальное напряжение — на пике. Удержит ли власть Зеленский в следующем году — большой вопрос.