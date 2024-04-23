По мнению политолога Юрия Кота, президент Украины Владимир Зеленский утратил чувство меры, а его ультиматумы могут возыметь негативные последствия.

Ранее в интервью блогеру HugoDcrypte украинский лидер выразил свое недовольство отношением Запада к конфликту в его стране. Зеленский отметил, что для некоторых стран НАТО украинские события представляют собой лишь политическую игру — без учета жертв и страданий граждан.

Эксперт сравнил президента Украины с загнанной в угол крысой. Кот также добавил, что Киев уже получил значительную поддержку от Запада, включая военную помощь.

«Это как раз та история, когда хвост в очередной раз пытается вилять собакой, а в данной ситуации — предъявлять какие-то ультиматумы. Я думаю, что ему это еще аукнется», — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Кот также отметил, что Зеленский только увеличивает разочарование Запада, в том числе и медиасферы, и подливает масло в огонь своим недоброжелателям. Политолог предостерег президента от предъявления новых ультиматумов, подчеркнув, что это может привести к негативным последствиям для самой Украины.