Политолог Косоруков: в ближайшие 2 месяца конфликт на Украине может обостриться

Конфликт будет продолжаться в ближайшие два с половиной месяца, с вероятным обострением, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Я думаю, конфликт будет продолжаться в ближайшие два с половиной месяца, с вероятным обострением. А дальше, при Трампе, скорее всего, внимание будет переключено на Ближний Восток и Тайвань, и ситуация на Украине постепенно сойдет на нет. В итоге, у России будет новая граница, которая будет проходить западнее сегодняшней линии соприкосновения между Россией и Украиной», – сказал Косоруков.

Он добавил, что также вероятно, что Украине предложат подождать 20 лет, прежде чем подавать заявку на вступление в НАТО или Европейский Союз, и за это время ситуация может значительно измениться.

«В этом контексте стоит привести слова Владимира Путина: Россия готова к прагматичному диалогу и переговорам, основанным на взаимных интересах, но давление бессмысленно. Важно понимать, что безусловно помощь Украине не оставят, и в центре Европы не допустят зоны неопределенности, в которую могут вмешаться третьи страны. Однако эта помощь будет оказываться в меньших объемах», – заключил политолог.