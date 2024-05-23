Следующим шагом Соединенных Штатов, скорее всего, будет попытка провоцирования конфликта, который разорвет отношения между Китаем и Европейским Союзом, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Мне кажется, следующим шагом Соединенных Штатов будет попытка провоцирования конфликта, который разорвет отношения между Китаем и Европейским Союзом. США было бы это очень выгодно, потому что, по сути, тогда ЕС останется с Соединенными Штатами один на один и будет обслуживать их интересы», — отметил Косоруков.

Он добавил, что это такая форма внешней политики слабеющего гегемона — закрепиться в своих условных «неоколониях» и качать из них ресурсы сколько вздумается.

«Если обратиться к первоисточнику, то министр обороны Великобритании Грант Шэппс, говоря о том, что Китай якобы планирует поставки в Россию вооружений, просто отрабатывает заказ ВПК Великобритании, возможно, ВПК США, призывая увеличить расходы на вооружение. Соответственно, это косвенно затронет поставки вооружений на Украину», — уточнил политолог.

Самое важное — дать зарабатывать британским и американским производителям оружия на бессмысленном украинском конфликте, пояснил Косоруков.

«Разумеется, Китай не поставляет оружие России и не хочет, чтобы конфликт продолжался на Украине. Он хотел бы мира. Хотел бы, чтобы территория Украины использовалась как транзитная зона, опять же, для строительства Великого шелкового пути. Этого не происходит. Экономический разлад между Россией и Евросоюзом с подачи американцев не выгоден Китаю. Просто сложнее и дороже дальше везти грузы», — объяснил эксперт.

По его словам, России не нужны поставки оружия из Китая.

«Мы обходимся своим производством. Оно многократно уже выросло. Плюс, присутствует технологическая несовместимость с Китаем по новейшим вооружениям, поэтому такие поставки лишены смысла», — сказал Косоруков.

Ранее в МИД КНР сообщили, что масло в огонь украинского конфликта подливает Великобритания, а не Китай — именно Лондон помешал Москве и Киеву достичь соглашения два года назад. Таким образом в Пекине отреагировали на заявления из Лондона о том, что Китай якобы намерен поставлять оружие РФ.