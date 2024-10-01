Политолог Косоруков считает, что конфликт в Ливане пока остается локальным

На текущем этапе противостояния конфликт в Ливане пока что остается локальным. Израиль последователен в уничтожении своих противников, поэтому будет продолжать боевые действия, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Израиль пытается войти в южный регион, чтобы блокировать и уничтожить „Хезболлу“. По сути, он уже обезглавил руководство организации, а Иран и Турция пока ограничиваются лишь заявлениями, без фактической поддержки. Вероятно, США смогут охладить горячие головы в Тегеране, хотя это может выглядеть как предательство „Хезболлы“, подобно тому, как ранее это произошло с ХАМАСом», — сказал Косоруков.

По его словам, становится ясно, что эти движения являются марионетками, за которые никто не вступается, что подчеркивает двуличие ближневосточной политики.

«Израиль последователен в своей стратегии ликвидации врагов, несмотря на жертвы среди гражданского населения, в то время как арабские страны избегают прямой конфронтации. Например, как упоминал Нетаньяху в ООН, существуют „добрые“ арабские страны, которые сотрудничают с Израилем, как Египет или Саудовская Аравия, в отличие от таких стран, как Сирия, Иран и Ирак, которые Израиль считает „осью зла“», — отметил политолог.