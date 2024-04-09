В последние годы Россия и Китай являются двумя столпами мира, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее глава МИД Китая Ван И завил, что КНР поддерживает созыв конференции по украинскому вопросу при участии Москвы и Киева, равноправном участии сторон, обсуждением мирных планов.

«Россия с благодарностью принимает нынешнюю позицию Китая, потому что, если бы не они, международный порядок сейчас бы канул в лету, начался хаос, и не знаю, чем бы все закончилось. На самом деле, Россия Китай — это два столпа мира в последние годы. Ни Россия, ни Китай не инициировали конфликтов», — сказал Косоруков.

Он отметил, что не РФ начала подавлять Донбасс, свергать законное правительство в Киеве. Страна только реагирует на ситуацию, когда Украина осталась без власти и необходимо стало защищать права людей.

«Вот в принципе в любой другой стране, если такая ситуация возникнет, ответственные члены мирового сообщества будут всячески поддерживать законную власть и восстановление гражданского мира. Неважно, насколько это государство близко расположено к России. Неважно, насколько оно необходимо НАТО, как объект, где будут размещаться базы», — добавил политолог.

Косоруков пояснил, что Китай поддерживает Россию, как один из центров многополярного мира. При этом КНР не поддерживает одностороннюю политику США и его союзников по продавливанию украинского кейса в интересах Запада, потому что это разрушает международный порядок.

«Пока они не изменят позицию, ничего хорошего ожидать не стоит. При Обаме было восемь конфликтов, при Байдене продолжаются конфликты. Великобритания постоянно с Соединенными Штатами участвует в этих конфликтах. Франция по сути свергла законную власть в Ливии», — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что указанные три государства демонстрируют агрессивность. Россия и Китай сдерживают и гасят конфликты. Это ключевая разница.