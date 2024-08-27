Политолог Косоруков разъяснил, как США замешаны в задержании Дурова

В данном случае Франция выступает как патрон США, пытаясь остановить бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова. Предпринимателя хотят отследить, запугать и задавить, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«В современном мире, согласно представлениям американского истеблишмента, не может существовать сеть с шифрованием, недоступным для прямого контроля США и их союзников по НАТО. В данном случае Франция выступает как патрон США, пытаясь остановить Дурова, отследить его, запугать и задавить», — сказал Косоруков.

По его мнению, в случае с задержанием предпринимателя — это инструмент запугивания и давления на неподконтрольные мессенджеры и социальные сети. Известно, что Facebook*, например, сотрудничает с ФБР, и Марк Цукерберг регулярно предоставляет информацию по их запросам.

«Тем не менее, сейчас мы видим резкий взлет интереса к Telegram в Европе и США, и мессенджер набирает обороты. Я полагаю, что в ближайшие месяцы Telegram станет мессенджером номер один в странах Запада. Что касается США, они действуют через своих союзников, поскольку это удобно — Европа для них „своя“ территория, согласно их представлениям о победе в холодной войне. Их союзники должны выполнять поручения США», — заключил политолог.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ.