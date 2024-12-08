Политолог Косоруков рассказал, что потеряли арабские страны после холодной войны

После завершения холодной войны регион оказался в пучине кризисов и это во много результат политики западных стран, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Во времена холодной войны Советский Союз активно сотрудничал с Сирией, Ираком, Ливией и Алжиром. Арабские страны в целом были настроены к СССР благосклонно. Союз оказывал значительную экономическую помощь, зачастую безвозмездную. Достаточно взглянуть на облик Дамаска или Багдада тех времен: многое из построенного тогда финансировалось Советским Союзом. Однако после завершения холодной войны регион оказался в пучине кризисов», – сказал Косоруков.

Он добавил, что это во многом результат политики западных стран, которые сделали ставку на исламизм, передел сфер влияния и перекройку границ. Подобные подходы они применяли и на постсоветском пространстве, и на Ближнем Востоке, добиваясь своих интересов через свержение режимов и установление лояльных правительств.

«Для местного населения это оборачивается гражданскими войнами, бедствиями и разрухой. На постсоциалистическом пространстве лишь немногие страны смогли нарастить экономический потенциал: Польша, Венгрия, Чехия. Большинство же бывших социалистических стран без поддержки Советского Союза и системы экономической взаимопомощи погрузились в кризис. А в регионах, где активно вмешивались США, как правило, наступал хаос: возникали террористические группировки и дестабилизация», – отметил политолог.

Косоруков уточнил для сравнения: в годы СССР в Багдаде были горячая вода, газ, электричество. Сегодня, спустя более 30 лет, многие жители Ирака не имеют стабильного доступа к этим базовым услугам.

«Газификация стала воспоминанием, хотя страна располагает огромными запасами углеводородов. Это результат американского присутствия и подходов, нацеленных на использование ресурсов в интересах внешних игроков, а не местного населения», – заключил эксперт.