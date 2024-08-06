Политолог Косоруков: конфликт между Ираном и Израилем не станет ядерным

Если Иран нанесет удар по территории Израиля, то это не приведет к какой-то эскалации между большими державами или применению ядерного оружия, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Мы не говорим сейчас о международно-правовой стороне данного вопроса. Речь идет об обмене ударами. То есть, если Иран нанесет удар, соответственно, Израиль также нанесет удар. Это не приведет к какой-то эскалации между великими державами или применению ядерного оружия. Но будет такая изматывающая конфронтация, то есть волны каких-то дронов и ракет по Израилю и ответный удар, соответственно, по Ирану», — сказал Косоруков.

Учитывая, что конфликт в Газе зашел в тупик, а стороны не готовы идти на какие-то компромиссы, то эскалация конфликта очень вероятна, добавил политолог.

«На Ближнем Востоке последние два десятка лет так принято наносить удары, вести такие кратковременные, даже не войны, а ракетно-бомбовые операции для того, чтобы в большей степени с политическим эффектом показать, что твердо стоят на своем. Спасти, скажем так, Газу или своего патрона — ХАМАС — Иран не может, но продемонстрировать позицию обязан», — отметил эксперт.

Косоруков уточнил, что это не несет международной безопасности на Ближнем Востоке ничего хорошего, в частности, потому что это — осложнение логистики углеводородов.

«Ормузский пролив никто не должен забывать. Иран может остановить, по сути, две трети нефти по морским перевозкам. Он может заблокировать этот пролив. Далее авиационное сообщение через Ближний Восток также может подвергнуться блокировке», — пояснил политолог.

Эксперт рассказал, что уже сейчас видно, как последствия всех действий бьют по экономике Израиля. Там действительно начинается медленный поворот к рецессии.

«Без американской помощи это, в общем-то, не удастся преодолеть. Жить в страхе, жить под постоянными ударами, нормально развиваться Израиль не сможет. Ему придется искать какие-то варианты дипломатического урегулирования этого конфликта. Американская поддержка, как показывают кейсы Афганистана, Сирии, даже Ливии, не является серьезным фактором», — заключил специалист.