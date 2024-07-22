Политолог Косоруков: Камала Харрис более выгодный для России кандидат

Камала Харрис более выгодный кандидат для России, чем Дональд Трамп, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Если убрать различного рода медиа-спекуляции, то, как ни странно, Камала Харрис выгоднее, чем Трамп. Трамп за защиту и укрепление национальных интересов США, возрождение американской промышленности, укрепление американского ВПК. Он будет преследовать объективные и достижимые цели и задачи. Камала Харрис может продолжить такую неолиберальную политику наскоков на своих геополитических оппонентов», — сказал Косоруков.

Он объяснил, что это выгодно России, потому что США будут тратить огромные ресурсы на продвижение своего влияния, присутствие на Украине, на Тайване и в других регионах мира.

«Выгода еще и в том, что, как ни странно, демократы очень аккуратно относятся к вопросам ядерного сдерживания. Байден в свое время продлил СНВ-3. Камала Харрис тоже позитивно высказывается о договоре РСМД и о СНВ-3. Демократы, несмотря на свою общую не совсем адекватную политику, в этих острых чувствительных вопросах очень быстро приходят к заключению с Россией договоров», — рассказал политолог.

Косоруков указал на то, что Трамп как раз призывал выйти из вышеупомянутых договоров. Благодаря Харрис США будут перенапрягаться и дальше загонять свою экономику в долги, накачивать ВПК деньгами, которые ничем не обеспечены, напрягать своих союзников силой, удерживать единство в рамках НАТО.

«Важная особенность в том, что Россия не вмешивается в выборы. Камала Харрис, как и Хиллари Клинтон, постоянно говорит, что мы якобы вмешивались. При этом доказательств нет. Образами о том, что Россия вмешивается в выборы, якобы напала на Украину, они удерживают электорат, концентрируют его внимание на этих мифических, по сути, обвинениях. Но это эффективно работает», — отметил эксперт.