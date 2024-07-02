Венгрия с 1 июля председательствует в Евросовете, поэтому визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на Украину выглядит вполне логичным шагом, хотя и вынужденным, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее Виктор Орбан приехал в столицу Украины, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. Это первый визит главы венгерского кабмина на Украину.

«Венгрия с 1 июля председательствует в Евросовете, поэтому визит Орбана выглядит вполне логичным шагом, хотя и вынужденным. Дело в том, что защита венгерского меньшинства на Западной Украине остается камнем преткновения между Украиной, выстраивающей моноэтническую идентичность, и Венгрией, выдерживающей курс на защиту своих национальных интересов в Европе», — сказал Косоруков.

Он отметил, что Орбан, разумеется, не сможет вразумить Зеленского, загнанного своими западными хозяевами в угол. Но для Орбана это важно, так как он делает все возможное, чтобы не втягивать свою страну в конфликт и прощупать возможности по мирному урегулированию.

«Зеленский — настолько слабая и несамостоятельная фигура, медиасимулякр, пешка в руках транснациональных элит, что никакого воздействия на сильного и адекватного Орбана он оказать не сможет. Последнее, чего хотел бы Орбан, — это втягиваться в западную парадигму войны с Россией при помощи Украины. Неслучайно он отказался участвовать в инициативах НАТО по поддержке миссии на Украине», — рассказал политолог.