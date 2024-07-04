Политолог Косоруков: членство Белоруссии в ШОС укрепит вес РФ в организации

Членство Белоруссии в ШОС заметно усилит организацию и укрепит вес России в ней, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Членство Белоруссии в ШОС заметно усилит организацию. Плюс Белоруссия все-таки союзник России, и на базе такого российско-белорусского блока наш вес в организации будет только укрепляться. Но от членства Белоруссии выигрывают как раз все стороны», — сказал Косоруков.

Он добавил, что у Белоруссии прекрасные отношения с ключевыми странами ШОС: с Россией, Китаем и Индией налажены транспортные коридоры, технологическое, научное и гуманитарное сотрудничество.

«Вообще, ШОС — это половина мировой экономики. Россия, Индия, Китай — это вообще космические державы с ядерной технологической составляющей. Вступление Белоруссии — это, опять же, укрепление связей по линии безопасности, борьбы с экстремизмом, с терроризмом, трансграничной преступностью, плюс интенсификация экономических связей», — отметил политолог.

Косоруков указал на то, что Россию и Белоруссию, по сути, выдавливают из западной экономической подсистемы. Но ШОС — это организация, которая будет развиваться и дальше в геополитическом плане. Это очень мощный ответ любому санкционному давлению Запада.

«Если еще посмотреть на Евразию, то это крупнейший в мире материк. В принципе, это две трети населения. Это абсолютное большинство мировых природных ресурсов — за этим будущее. Опять же, Юго-Восточная, Южная Азия — это, опять, драйвер мировой экономики. Мы должны этим заниматься, потому что никто, кроме нас, Евразию не объединит», — заключил эксперт.