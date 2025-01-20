Политолог Косоруков: ближневосточная политика Трампа будет жестко произраильской

«Что касается ближневосточной политики Трампа, она будет жестко произраильской. США усилят давление на Иран, включая санкции, попытки ограничить его экономическую деятельность и, возможно, точечные удары по военным и экономическим объектам. Трамп продолжит поддерживать сильный Израиль как способ стабилизации региона, избегая крупных войн и усиливая американское влияние», – сказал Косоруков.

Он добавил, что Трамп оценит, где американские базы неэффективны и экономически невыгодны, и начнет их вывод.

«Например, если Турция или Саудовская Аравия недостаточно сотрудничают, на них будет усиливаться давление. Для Трампа сильный Израиль — это лучший способ стабилизировать Ближний Восток, сохранить американское лидерство и укрепить влияние США», – пояснил политолог.

Косоруков указал на то, что Трамп и республиканцы при этом столкнутся с наследием бывшего американского президента Джо Байдена: хаотичный мир, разрозненное американское общество, наплыв нелегалов.

«Байден, по сути, допустил все ошибки, какие только может сделать глава государства, и оставил страну в тяжелом положении, как когда-то Горбачев бросил СССР. Трамп видит ситуацию иначе и готов действовать, если ему не помешают Deep State и оставшиеся от демократов структуры», – заключил эксперт.