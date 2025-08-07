Политолог Кортунов: Россия не стала опускаться на уровень риторики США

Американист, политолог Андрей Кортунов сообщил журналистам, что в ответ на резкие заявления США и президента страны Дональда Трампа российская сторона ведет себя вежливо и сдержанно, передает корреспондент РИАМО.

«Он (Дональд Трамп – ред.) допускал целый ряд высказываний, и очень жестких, в адрес Российской Федерации и в отношении президента России (Владимира Путина – ред.). Здесь надо отдать должное российской стороне, ей удалось сохранить выдержку и не скатиться на уровень такой политической полемики с президентом Трампом», — сказал Кортунов.

Американист добавил, что президент России в своих последних высказываниях был тактичен и сдержан.

Также национальный лидер России подчеркивал, что страна рассматривает дипломатический способ урегулирования конфликта как приоритетный.

А причина раздраженности Трампа заключается в его завышенных ожиданиях, заключил Кортунов.