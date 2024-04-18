Политолог Кисляков рассказал о преимуществах избирательной системы РФ

Политолог считает очевидным то, что число регионов, которые станут применять такой способ голосования, будет расширяться. Трехдневное голосование, которое также на президентских выборах применялось впервые, стало хорошей практикой. Граждане получают больше возможностей для реализации своего активного избирательного права. Такая эффективная практика найдет свое отражение и в ходе единого дня голосования в сентябре на различных уровнях выборов.

«Выборы прошли на высоком организационном уровне, и несмотря на попытки помешать волеизъявлению россиян, свой голос отдали 77,89% граждан. Люди объединились и консолидировались, чтобы показать всему миру наше единство и готовность выбирать собственный, суверенный путь развития. Такое голосование свидетельствует о высоком доверии граждан как к избирательной системе, так и к власти в целом», - сказал Кисляков.

Безусловно, российская избирательная система продолжит развиваться, будут внедряться новые практики, совершенствоваться нормативно-правовая база.

«Очевидно, что общественное наблюдение, ставшее визитной карточкой наших выборов, также будет расширяться. Совершенствование избирательной системы всегда необходимо, и от удобства всех избирательных процедур зависит отношение граждан к власти и к государству», - добавил эксперт.