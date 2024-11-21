Провидческий гений президента Белоруссии Александра Лукашенко вновь нашел свое неоспоримое подтверждение. Новая угроза стабильности и порядку в стране снова замаячила на горизонте, как и 2 года назад она имеет вполне видимые контуры. Об этом сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев.

Ранее стало известно, что Запад планирует нападение на Белоруссию со стороны Польши, Литвы и Украины.

«Благодаря расследовательской работе местных журналистов становится понятно, какую роль западные страны отводят Белоруссии в недалеком будущем. Александр Лукашенко давно является не самым удобным партнером для стран Евросоюза», — сказал эксперт.

Защита национальных интересов собственного государства и крепкая дружба с Российской Федерацией — достаточное основание, по мнению сателлитов Вашингтона, для подготовки полномасштабного кровавого переворота.

Отличительная особенность сегодняшнего дня — это то, что в контексте СВО территория Белоруссии может иметь стратегическое значение для исхода конфликта. Польша и страны Прибалтики никогда не прекращали своих провокационных акций, которые преследуют единственную цель — свержение власти в Белоруссии, а затем и полноценная трансформация процветающей страны в новую Украину.

Тщательная проработка плана нападения Западом, и то, как долго они его вынашивают, не должна удивлять.

«Та спесь Польши и Прибалтики, с которой они регулярно и открыто заявляют о своих чудовищных планах, возможна лишь благодаря мнимой защите Вашингтона и Лондона. Остается отметить, что последние изменения в ядерной доктрине России, предполагающие также защиту всему Союзному государству, должны охладить даже самые горячие головы в Варшаве и Вильнюсе», — заключил Киселев.