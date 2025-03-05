Политолог: Киев может начать беспрекословно следовать установкам Белого дома

После скандала между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом Белый дом может пойти на более масштабную сделку по ресурсам с Украиной, заявил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория», автор Валдайского клуба Матвей Киселев.

«Первые последствия скандала в Овальном кабинете не заставили себя долго ждать. На первый взгляд может показаться, что единодушная реакция первых лиц США на поведение лидера Украины должна продемонстрировать ему неприемлемость подобных выпадов в адрес основных спонсоров Украины, а также его полную оторванность от реальности», - сказал политолог.

По словам Киселева, любой лидер, который дорожит отношениями с главным союзником, попытался бы сгладить углы. Однако Зеленский предпочел демонстративный исход из Вашингтона, попутно жалуясь на Трампа в Лондон и Париж. Его последующие заявления о невозможности быстрого завершения украинского конфликта окончательно сделали его недоговороспособным в глазах американской администрации.

«Теперь Украина сталкивается с санкциями в виде приостановки военной помощи со стороны США. Невзирая на показную непоколебимость, Зеленский уже согласился с подписанием сделки по редкоземельным минералам в ее первоначальном виде. По сути это означает его отказ от требований по включению в текст неких гарантий безопасности», - прокомментировал Киселев.

Такая быстрая капитуляция украинского президента вкупе с негласным давлением европейских союзников развязывает руки Белому дому, позволяя ему заявить новые требования, выходящие за рамки добычи ископаемых.

По мнению эксперта, можно предположить, что новые условия будут включать не только прямой американский контроль за основными отраслями украинской экономики в будущем, но и публичное признание Вашингтона единственным возможным посредником в разрешении конфликта.

«Это будет означать беспрекословное следование Киева установкам Белого дома», - подытожил эксперт.