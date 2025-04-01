Политолог: для продления власти Зеленского могут внедрять нарративы о следе РФ

По данным украинского центра социальных и маркетинговых исследований Socis, рейтинг Зеленского снижался весь 2024 год и упал до минимальных 15,9%.

«Не остаются в стороне и коррупционные скандалы на фоне катастрофического положения ВСУ на фронте. Кроме того, Зеленского закапывает его недальновидная ставка на «партию войны», популярность которой среди украинцев с каждым днем снижается», - рассказал эксперт.

Эксперт отметил, что депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко и другие украинские чиновники понимают, что избежать смены власти на Украине можно путем отмены выборов либо их фальсификации.

«Эффективный инструмент — это запугивание украинских граждан вмешательством России. В этом плане чиновники киевского режима учатся у «старшего брата» — у Запада, который чуть ли не в ходе каждых выборов апеллирует к российской угрозе», - рассказал Халилов.

По мнению специалиста, для продления власти Зеленского Киев может внедрять нарративы о российском следе и попытке России воспрепятствовать «народному волеизъявлению» в новых регионах. Кроме того, не исключено, что возможным вариантом продления полномочий Зеленского будет использование конституционных лазеек.

«Но долго поддерживать жизнь политического трупа у сподвижников Зеленского не получится», - заключил Халилов.