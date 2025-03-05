Политолог: информация об инвестициях США в «Северный поток-2» может быть вбросом

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Президент Дональд Трамп видит своей ключевой миссией создание условий для экономического ренессанса Америки, сказал РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Артемий Атаманенко.

«Один из инструментов его достижения — отказ от вложений в безрезультативные иностранные проекты, и, как следствие, уход от политических союзов со странами Европы», - считает эксперт.

Сообщения о возможных американских инвестициях в проект «Северный поток-2» могут быть сигналом, подтверждающим смену американского внешнеполитического вектора. В противовес демократам республиканцы и сам Трамп демонстрируют сугубо прагматичный подход к большим внешним проектам, которые могут позитивно сказаться на экономическом состоянии Штатов. Даже если этот проект касается их геополитического соперника.

«В вопросе восстановления СП-2 нужно понимать, какие выгоды планируют получить потенциальные вкладчики. На первый взгляд, их не так много. Во-первых, США не нужен российский газ на европейском рынке, так как на этот рынок они сбывают свой СПГ. Во-вторых, для восстановления СП-2 необходимо договориться с Германией, которая всячески будет противодействовать запуску уцелевшей ветки газопровода», - добавил Атаманенко.

Безусловно, данная ситуация входит в череду других новостей, которые могут вызывать сдержанный оптимизм. Но, исходя из перечисленного выше, не стоит исключать того, что подобные заявления могут быть просто одним из очередных информационных вбросов, заключил политолог.