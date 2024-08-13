Немецкий политолог Кристоф Херстль считает, что Минобороны ФРГ приняло безумное решение начать чтить память нескольких бывших офицеров СС, которых сделали образцом для подражания, сообщает РЕН ТВ .

«Было ясно, что нам нужны бывшие солдаты старой немецкой нацистской армии, чтобы создать новую армию в Федеративной Республике после 1945 года. Но как относиться к этим людям?» — сказал политолог.

Херстль напомнил, что в 50-е годы XX века после того, как в Германии пал нацистский режим, встал вопрос о создании новой армии.

Эксперт считает, что начиная с 2018 года система ценностей Германии благодаря действиям местного министерства обороны начала меняться в худшую для страны сторону.