Политолог Херстль назвал безумием желание ФРГ чтить память экс-офицеров СС
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Немецкий политолог Кристоф Херстль считает, что Минобороны ФРГ приняло безумное решение начать чтить память нескольких бывших офицеров СС, которых сделали образцом для подражания, сообщает РЕН ТВ.
«Было ясно, что нам нужны бывшие солдаты старой немецкой нацистской армии, чтобы создать новую армию в Федеративной Республике после 1945 года. Но как относиться к этим людям?» — сказал политолог.
Херстль напомнил, что в 50-е годы XX века после того, как в Германии пал нацистский режим, встал вопрос о создании новой армии.
Эксперт считает, что начиная с 2018 года система ценностей Германии благодаря действиям местного министерства обороны начала меняться в худшую для страны сторону.