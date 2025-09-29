Политолог Халилов назвал маловероятным визит Трампа в Москву

Приглашение Дональду Трампу посетить Москву остается в силе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Политолог и член Экспертного клуба «Дигория» Неймат Халилов оценил вероятность такого визита.

Халилов отметил, что приезд Трампа в Москву мог бы компенсировать его неудачи на украинском переговорном направлении. По мнению эксперта, встреча на высшем уровне способствовала бы потеплению отношений между Россией и США. Однако для американской администрации такой шаг связан с серьезными политическими рисками.

«Визит Трампа без предварительных крупных договоренностей может быть воспринят как уступка Кремлю и представлен оппонентами как капитуляция», — пояснил Халилов.

Политолог подчеркнул, что символика места встречи также играет роль: Москва задала бы пророссийскую повестку, лишив Вашингтон преимущества. Халилов считает, что на данный момент вероятность визита Трампа в Москву невелика, поскольку переговорный процесс приостановлен, а двусторонние контакты не ведутся.

Эксперт добавил, что, помимо украинского кризиса, существуют и другие темы для обсуждения — ослабление санкций, стратегическая стабильность, безопасность в Арктике, киберпространстве и космосе, а также продление договора СНВ-III. По его словам, для переговоров могут быть выбраны и другие города, помимо Москвы.